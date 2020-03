Vandaliza CODEP, puertas de palacio de Gobierno en Oaxaca





Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de activistas pertenecientes al Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), realizaron acciones de vandalismo en la puerta principal del Palacio de Gobierno de Oaxaca, donde además golpearon policías y derribaron las vallas de contención.

Los inconformes, -algunos portando palos y piedras- marcharon desde la periferia del Monumento a la Madre con destino al zócalo de la ciudad de Oaxaca, para instalar un plantón indefinido y exigir una mesa de atención donde reclaman la entrega de recursos a fondo perdido para sus agremiados, para que ejecuten proyectos productivos.

Ademas piden recursos para obras sociales y de electrificación, además de pavimentación de caminos.

Silvia Hernández Juárez, vocera de la organización informó que también están demandando la renuncia del Fiscal General de Justicia Rubén Vasconcelos, por que no ha esclarecido los asesinatos a sus integrantes, ya que los implicados gozan de impunidad.

Después de sus acciones violentas, la organización informó que se mantendrán en plantón en la zona del zócalo capitalino como parte de su jornada de lucha.

Cuando se le cuestionó acerca de la contingencia que hay por el COVID-19 afirmó que no les importa, por que es parte de un “truco publicitario” y una “vacilada” del gobierno para no trabajar y para dejar de atender las exigencias de las comunidades marginadas

