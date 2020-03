Suspensión parcial de labores en el Poder Legislativo de Oaxaca

El principal compromiso del Congreso es con la salud de sus trabajadores y familiares

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oaxaca, a 17 de marzo de 2020.– El Congreso Local asume un compromiso con la salud de la plantilla laboral, en todas las modalidades, por lo que ante la amenaza del coronavirus (Covid-19), se decidió que las personas mayores de 60 años, con antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas, así como mujeres embarazadas, no se presenten a laborar a las instalaciones del Poder Legislativo, en tanto se supera la emergencia, de acuerdo con autoridades de salud.

Por instrucciones de la Junta de Coordinación Política, la Secretaría de Servicios Administrativos, a través la Dirección de Recursos Humanos comunicó a las diferentes áreas esta medida con el fin de preservar la salud en beneficio de trabajadoras y trabajadores, así como de sus familiares.

La instrucción considera que la medida sanitaria será adaptada por los encargados de cada área de trabajo de esta Soberanía, para que el personal que no acuda a laborar a sus instalaciones, pueda cumplir sus actividades desde el hogar o a través de medios electrónicos, en su caso.

Dicha medida se mantendrá hasta que las autoridades sanitarias determinen alguna nueva indicación.



