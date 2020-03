Se suma “Torneo de Barrios” a prevención del COVID-19, aplazan final

-Tienen como fecha tentativa el 26 de abril así como el juego de leyendas, sin embargo señaló que estarán atentos de las recomendaciones de la JSN3 para no exponer a jugadores y aficionados.

Alex Moraes

Tuxtepec Oaxaca.- El Presidente el Torneo de Barrios Alberto Chávez y el coordinador del Estadio “Gustavo Pacheco Villaseñor” Javier Pacheco, se presentaron este martes en conferencia de prensa para informar a los medios de comunicación que el partido de la gran final, entre el equipo de “La Fe” y el equipo de “Playa de Mono” será aplazado por riesgos sanitarios, teniendo como fecha tentativa para el 26 de abril, una vez que haya pasado la contingencia del COVID-19.

Señaló Beto Chávez que esta medida se tomó después de reunirse con el coordinador Distrital de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón, para conocer la magnitud de esa pandemia que está afectando todos los eventos masivos en el mundo y comentó, que ante la aprobación de los delegados de los 2 equipos finalistas, se llegó al acuerdo de programar una nueva fecha para este encuentro.

Por su parte Javier Pacheco Villaseñor, dijo que se suman a la prevención de esta epidemia, por lo que las fechas de los encuentros a jugarse en su estadio, tanto de la final de Barrios así como del juego de “Leyendas de las Águilas del América contra las Chivas Rayadas del Guadalajara” están de manera tentativa, pues asegura que aún no es garantía que la contingencia del Coronavirus haya pasado para esas fechas.

Dijo que mantiene firme su compromiso con el torneo de Barrios para que esta final se lleve a cabo en su estadio como acto de pre inauguración, a donde se esperaban miles de aficionados, sin embargo comentó que esperará a que la situación se normalice para que las actividades deportivas, se vuelvan a programar en ese lugar.

Así mismo explicó Beto Chávez que los 2 partidos están expuestos a esta epidemia por lo que aseveró que era necesario este aplazamiento, para no arriesgar tanto a los jugadores como a la afición, por lo que espera que exista entendimiento por parte de los deportistas, del cuerpo técnico y de la misma afición para que estos encuentros se lleven a un escenario de menos tensión a causa de esta pandemia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario