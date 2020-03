Responsabiliza Guadalupe Díaz Pantoja a Manuel Vera Salinas, por muertes de sus compañeros

-Piden que la FGR intervenga para esclarecer los homicidios de integrantes de la Confederación Libertad

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- La representante de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, Guadalupe Díaz Pantoja condenó los hechos violentos de los cuales han sido objeto integrantes de su organización, por lo que responsabilizó a Manuel Vera Salinas así como al representante del CATEM Jaime Paz, de las agresiones que han sufrido integrantes de su organización, y que han arrebatado la vida de sus compañeros.

Agregó que dicha organización está bajo el cobijo del gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, por lo que hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que tome cartas en el asunto, a fin de esclarecer los asesinatos de sus compañeros.

Además mencionó los nombres de algunos de sus compañeros asesinados como el caso de Carlos Cobos Gamboa, Héctor Jorge Aguilar Sibaja, Adrián Ignacio Sosa López, el feminicidio de Elizabeth Tinoco Palacios, José Luis Barrientos, el atentado en contra de Juan Carlos Teran de la Cruz, Rafael Núñez Luis, Emilio García López, Juan Carlos Hernández y otros ataques cometidos por grupos armados en contra de “Los Barrios Unidos Nochixtecos”.

También enfatizó el atentado en su contra, donde dijo que Javier Martínez está preso por órdenes de Vera Salinas, quién lo culpa de un homicidio que no cometió y por último, el asesinato de Carlos Alberto Luis López y señaló que todos ellos, han sufrido muerte o agresión durante la administración del gobernador del estado.

Reconoció que no harán bloqueos ni marchas, porque la ciudadanía ya está cansada de esta situación, pero afirmó que continuarán con la exigencia de justicia para sus compañeros.

