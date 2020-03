Pide JS a población, obedecer medidas para evitar casos de coronavirus en la Cuenca

El Jefe de la JS, señaló que la región no está exenta por lo tanto debe de seguir las recomendaciones.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la pandemia que se está viviendo en algunos países, y luego de que se confirmarán 2 casos de coronavirus en Oaxaca, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón, pidió a la población obedecer las recomendaciones que emita el sector salud, ya que puntualizó que la Cuenca del Papaloapan no está exenta de que haya casos.

Dijo que están en la primera fase que es la importación de casos en el país, por lo que pidió a la población estar al pendiente de los boletines y recomendaciones y con esto evitar enfermarse; las más importantes son el lavado de manos varias veces al día, así mismo al estornudar y toser debemos cubrirnos con nuestro codo.

Sin embargo en caso de que algún miembro de la familia llegue a presentar un problema respiratorio lo indispensable es mantenerse en casa, y de ser necesario si los síntomas se complican, que los lleven al doctor y regresar de inmediato a su casa, y no auto-medicarse.

Además, pidió a los padres de familia mantenerse en sus hogares durante estos días que no habrá clases, ya que lo que se busca es evitar que los niños estén juntos, “que nuestros niños estén en casa, porque si se tomó la medida es para protegerlos”.

En caso de que alguien quiera solicitar informes, porque haya viajado a otro país o tenga un familiar que viajó, puede comunicarse al número 800 00 44 800, donde les van a aclarar las dudas y dar las recomendaciones necesarias.

