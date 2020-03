Mi compromiso; mejorar la calidad de vida de las personas: Irineo Molina

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la pavimentación de más 200 metros lineales de la calle Francisco I. Madero, misma que comunica a las localidades de Loma Alta y Las Palmas en el municipio de Tuxtepec, Oaxaca, el diputado federal Irineo Molina Espinoza cumple sus compromisos con la ciudadanía para mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con Margarita Bartolo Merino, secretaria del comité de vecinos de la localidad de Loma Alta, dicha calle era intransitable por la cantidad de piedras que había a lo largo y ancho del camino, donde ningún auto tampoco podía pasar en caso de emergencia, no obstante, ese hecho quedó atrás y ahora más de 350 familias se ven beneficiadas con dicha pavimentación.

Este trabajo se logró gracias a la participación de todos los vecinos mediante faena, desde niños y mujeres escogiendo piedras de río, hasta hombres que, en sus tiempos libres y domingos enteros por igual, se dedicaron a emparejar y pavimentar la calle que hoy es una realidad.







