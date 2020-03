Exhorta edil de Valle a escuelas y comercios acatar recomendaciones para evitar COVID-19

-Señaló que no se debe de exponer a la ciudadanía ante un riesgo de contagio por esta pandemia.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Presidente de Valle Nacional Rey Magaña García, informó que espera que las actividades educativas y comerciales de su municipio, acaten la orden emitida desde el Gobierno Federal de no arriesgar a la ciudadanía al exponerlos en zonas públicas, por lo que hizo un exhorto a las Instituciones Educativas de manejar esta situación con responsabilidad por el bien de todos y que mantengan a sus alumnos seguros en sus hogares, para así evitar el factor de riesgo de tener algún contagio por el COVID-19 al aire libre.

Así también hizo un exhorto a los dueños de establecimientos como bares y cantinas, para que se mantengan prevenidos por estos casos y si es necesario cerrar sus negocios como medidas de prevención y sobre todo, los invitó a seguir las recomendaciones del Sector Salud, ante un riesgo sanitario para mantener aislado la probable bacteria del corona virus.

En lo que respecta a un probable cierre de los negocios en la cabecera municipal, dijo que más que una orden es una sugerencia para los dueños de estos establecimientos, hagan conciencia para evitar hechos que lamentar, pues añadió que se está viviendo una situación que podría salirse de control, si no se toma la medida preventiva para evitar decesos imprudencial.

De esta manera el munícipe explicó que se reunirá de nueva cuenta con su Cabildo para reprogramar la feria anual, teniendo como fecha tentativa para el mes de junio, fecha en que se celebra al santo Patrón San Juan Bautista siempre y cuando, haya pasado esta contingencia de clase mundial.

