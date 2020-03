Ejecutan a líder de la CTM en Tuxtepec

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La mañana de este martes fue ejecutado José Luis Barrientos líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en un ataque armado que se registró sobre la carretera Tuxtepec – Valle Nacional.

Según reportes el atentado dejó además dos personas lesionadas y se registró cuando las víctimas, circulaban en una camioneta de modelo reciente, color azul, que quedó sobre la vialidad a la altura de Sebastopol, en esta ciudad.

En la agresión ocurrida cerca de las 08:00 horas, perdió la vida el líder de la CTM conocido también como “El Caballo”.

