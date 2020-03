Anuncian partido para Tuxtepec, entre ex jugadores de las Chivas y el América

-Entre los jugadores que se esperan están Alfredo González, Daniel Álvarez, Bofo Bautista, Aarón “el Gansito” Padilla

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes anunciaron un partido entre ex jugadores de las Chivas y del América, mismo que se jugará en el Estadio Gustavo Pacheco Villaseñor en esta ciudad de Tuxtepec, el próximo 2 de mayo, lo que va a reactivar la economía de la región.

Durante el anuncio de este partido los ex jugadores Oscar “El Kevin” Rojas, David Toledo y Diego Martínez, invitaron a la población a acudir a este encuentro deportivo en donde se espera la presencia de uno 22 deportistas como Alfredo González, Daniel Álvarez, Bofo Bautista, Aarón “el Gansito” Padilla.

El costo del boleto será de 200 pesos y se venderá en varios puntos, e invitaron a la ciudadanía a acudir a este encuentro deportivo de ex leyendas.

Las autoridades municipales informaron que este tipo de eventos ayudarán a reactivar la economía del municipio, debido a que se esperan cientos de aficionados que acudan a este partido.

El partido será el próximo 2 de mayo, sin embargo debido a que se espera que la pandemia por el coronavirus tarde hasta 12 semanas, podría posponerse, sin embargo eso lo van a dar a conocer después.

