Ante contingencia por COVID-19, Carnaval, Fiestas de San Juan y Expoferia de Tuxtepec serán hasta junio

-Lo que buscan es que haya más días de fiestas, y que haya más derrama económica

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la suspensión y cancelación de algunos eventos por parte del gobierno de Tuxtepec, el Presidente Fernando Bautista Dávila, dijo que también van a modificar las fechas de algunos eventos que tenían programados, y ahora en Junio harán todas las actividades, como son el carnaval, las Fiestas de San Juan, y la expoferia.

Y es que el carnaval se ha realizado en los últimos años en el mes de abril, sin embargo, puntualizó el edil que en próximos días darán a conocer que se van a empatar las fiestas de San Juan con el carnaval, y en donde se busca que sea una semana de fiestas.

Por lo tanto será en el mes de junio que se realicen estas actividades, además de que se van a modificar y reprogramar las actividades que ya estaban contempladas, por lo tanto posteriormente van a informar de que artistas son los que arribarán en el mes de junio.

Agregó que además esto ayudará a que sean más días de festejo y con esto reactivar la economía de la región, en todos los sectores.

Puntualizó que el personal del gobierno municipal está trabajando de manera normal, y en cada departamento están tomando en cuenta algunas medidas necesarias, pero además suspendieron de manera temporal los tequios, los lunes ciudadanos y los homenajes de los días lunes.

