Adeuda IMSS más de 10 mmdp a jubilados por concepto de cesantía y vejez

-La UNCIMSS busca derogar una jurisprudencia que no les permite tener acceso a ese recurso, violando el derecho a la propiedad privada

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el país hay más de 58 mil jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que no pueden cobrar su dinero de la sub cuenta de cesantía y vejez, por ello la Unión Nacional de Comités IMSS (UNCIMSS), busca derogar una jurisprudencia que les ha afectado desde hace varios años.

El Enlace en México de la UNCIMSS Ángel Castillo LaFarja, comentó que el monto de este recurso es de diez mil millones de pesos aproximadamente, sin embargo lamentó que muchos jubilados se encuentran “dormidos”, por ello los llamó a que luchen por recuperar ese dinero que les pertenece y señaló que esto se pude lograr por medio de la lucha social.

Como ejemplo puso la lucha que realizó la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para suprimir la Reforma Educativa que se promulgó en el sexenio anterior y que por medio de la presión social se puede lograr suprimir la jurisprudencia 185/2008 que no les permite tener acceso a la sub cuenta de cesantía y vejez.

Incluso dijo que la población oaxaqueña ha dado ejemplo muchas veces de su combatibidad por luchar por la justicia social, en ese sentido manifestó que las leyes perversas se deben acabar, por ello es importante que se derogue dicha jurisprudencia.

Esta declaración la hizo en el marco de la toma de protesta del comité en Tuxtepec de la UNCIMSS, el cual se convierte en el número 35 a nivel nacional, ahí mismo aprovechó para invitar a los estados en dónde no se han conformado estos comités, a que se organicen a efecto de seguir luchando por sus derechos.

Cabe señalar que actualmente están buscando derogar la jurisprudencia por la vía gubernamental mediante la emisión de un decreto, por medio de legisladores federales y a través de una demanda en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario