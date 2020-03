Municipios de la Cuenca sin interés de invertir en proyectos productivos: SADER

-Hasta el momento solo Jacatepec, Ojitlán y San Juan Cotzocón han mostrado interés de apartar recursos para este rubro, mientras que el resto no han constituido sus propios Consejos.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- A punto de culminar la instalación de los Consejos de Desarrollo Social y Municipal en los municipios de la Cuenca del Papaloapan, el Coordinador Distrital de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Jesús Caña Morales, reconoció que ha habido poco interés de los municipios en aportar recursos para los proyectos de cultivos en sus comunidades, que es tan necesario para la sustentabilidad de los granos en la región.

Dijo que solamente los municipios de Jacatepec, San Lucas Ojitlán y San Juan Cotzocón han mostrado interés de aportar un porcentaje en la producción de frijol y maíz que son los que se cultivan regularmente en la zona, mientras que el resto de los municipios se han mantenido apáticos ante esta propuesta.

Mientras tanto espera que los otros municipios logren conformar sus consejos municipales para que puedan invertirle también al campo y comentó, que es por eso que personal de la SADER acude a las reuniones de CODESOM para plantear estos proyectos y de la importancia que tiene para que los municipios sean autosustentables en materia alimentaria.

Así mismo, explicó la importancia de que los presidentes municipales constituyan estos Consejos para que de esta manera se pudiera hacer propuesta de manera intermunicipal o interestatal, para que se puedan lograr los proyectos de forma segura y confiable para el bienestar de los productores cuenqueños.

