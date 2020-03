Gobierno de Tuxtepec suspende Lunes Ciudadano y El Tequio por Coronavirus

-Primordial proteger la salud de los tuxtepecanos y prevenir posibles contagios del COVID-19

-Llama el Presidente Municipal de Tuxtepec a la población a acatar medidas preventivas, ir al médico en caso de sospechas de haber contraído el virus y no hacer caso a información o datos falsos

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Fernando Bautista Dávila anunció este domingo la suspensión de los Lunes Ciudadano así como los tequios, además de los eventos que realizaría el Ayuntamiento de Tuxtepec en los que se esperaba se diera una concentración masiva de personas incluyendo los actos cívicos, esto como medida de prevención y ante la contingencia que se está viviendo a nivel mundial y en específico en el estado de Oaxaca ante el anuncio de dos casos de contagio del Covid-19.

Dijo que si bien en Tuxtepec no se tiene registrado ningún caso detectado, lo que se está haciendo es implementar medidas preventivas y poniendo en práctica decisiones para no poner en riesgo la salud de los tuxtepecanos.

El alcalde tuxtepecano manifestó que si bien no se realizará el Lunes Ciudadano durante un mes, esto no quiere decir que no se atenderán ni se recibirán peticiones o quejas sino que mientras que pasa la contingencia, la ciudadanía podrá presentarse en las regidurías, direcciones y jefaturas del Ayuntamiento para entregar sus oficios de peticiones o reportar anomalías en los servicios que presta el Gobierno Municipal.

Con relación a los tequios, comentó que en estos se da una concentración de personas que cada semana acuden a apoyar en la construcción de las obras que se ejecutan con esta actividad, pero hoy, es más importante proteger a la población ante el anuncio de la pandemia ocasionada por el Covid-19.

Expuso que al igual que el Lunes Ciudadano, El Tequio se dejará de realizar durante un mes, lapso en el que se espera pase el peligro de contagio por el Coronavirus; en tanto invitó a la población a que una vez pasado el peligro de contagio y se reanude esta actividad continúe ayudando en la construcción de más obras en beneficio de más tuxtepecanos.

Fernando Bautista Dávila exhortó a la población en general para que haga caso de las indicaciones de las secretarías de salud de los Gobiernos estatal y federal, así como de la jefatura de salud municipal para reducir la probabilidad de transmisión del virus entre ellas: lavarse las manos con frecuencia, utilizar soluciones a base de alcohol gel al 70%.

Al toser cubrirse con un pañuelo o con el ángulo izquierdo del brazo, desinfectar superficies y objetos de uso común y evitar asistir a lugares en donde haya concentración de personas y sobre todo, no hacer caso a rumores datos o información falsa y acudir al médico ante cualquier indicio de haber contraído el Coronavirus para que se descarte o confirme su presencia y se tomen las medidas protocolarias del caso para evitar más contagios.

Cabe señalar que en el estado de Oaxaca han sido confirmados 2 casos del Covid-19.

