CNTE se reserva a suspender clases, consultará a sus bases

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se reservaron acatar la disposición federal anunciada por el titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP) Esteban Moctezuma Barragan en adelantar las vacaciones de Semana Santa, para evitar contagios por la pandemia del COVIC-19 y anunciaron que la ultima palabra la tendrán los padres de familia y llamaron a realizar consultas.

En un comunicado expedido al termino de su asamblea plenaria, los maestros advierten que ademas de tomar medidas sanitarias preventivas a lado de los padres en las diversas escuelas, llaman a no generar alarmas falsas, ni especulaciones y ajustarse a los informes oficilales que emita las autoridades sanitarias.

Adelantaron que en caso de reportar un caso sospechoso, lo canalizarán de forma inmediata a la clínica u hospital mas cercano.

Respecto del comunicado oficial sobre el adelanto del periodo vacacional, los docentes precisan que se deben realizar las valoraciones responsables conjuntamente con sus bases y los padres de familia que definir junto una postura a fin de acatar o rechazar la medida, considerando un plan para recuperar el tiempo perdido en clases.

Para la sección 22 de la CNTE la pandemia del COVIC-19 podría ser una estrategia para el control geopolitico de los intereses del sistema capitalista, donde el pueblo y la clase trabajadora son victimas de intereses.

LA POSTURA OFICIAL

Por recomendación del Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SS) por contingencia del virus del COVID-19 (coronavirus), los planteles educativos del nivel básico, medio y superior tanto públicos como privados de la entidad, tendrán un receso de 30 días.

Esta disposición será a partir del próximo lunes 23 de marzo y hasta el 17 abril, reanudando las actividades escolares el lunes 20 de abril, siempre y cuando se cuenten con las condiciones determinadas por la autoridad sanitaria federal en cada plantel escolar.

Al respecto el gobernador Alejandro Murat enfatizó que su gobierno respalda esta decisión, toda vez que el propósito es privilegiar la salud de las y los escolares, así como del personal educativo en las escuelas de toda la entidad.

Por su parte, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), y la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología (CGEMSySCyT), en un esfuerzo por reducir el riesgo de una eventual propagación del padecimiento entre el alumnado, docentes y personal de apoyo a la educación, y en atención a los protocolos de prevención, acatarán esta medida.

