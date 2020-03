Anuncia el IEEPO medidas preventivas contra el coronavirus

-El receso escolar aplicará a partir del próximo lunes 23 de marzo hasta 17 de abril

-La medida respaldada por el gobernador Alejandro Murat es un esfuerzo por reducir el riesgo de una eventual propagación del COVID-19

Comunicado

Ciudad de México, 14 de marzo de 2020.- Por recomendación del Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SS) por contingencia del virus del COVID-19 (coronavirus), los planteles educativos del nivel básico, medio y superior, tanto públicos como privados de la entidad, tendrán un receso de 30 días.

Esta disposición será a partir del próximo lunes 23 de marzo y hasta el 17 abril, reanudando las actividades escolares el lunes 20 de abril, siempre y cuando se cuenten con las condiciones determinadas por la autoridad sanitaria federal en cada plantel escolar.

Al respecto el gobernador Alejandro Murat Hinojosa enfatizó que su gobierno respalda esta decisión, toda vez que el propósito es privilegiar la salud de las y los escolares, así como del personal educativo en las escuelas de toda la entidad.

Al respecto, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), y la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología (CGEMSySCyT), en un esfuerzo por reducir el riesgo de una eventual propagación del padecimiento entre el alumnado, docentes y personal de apoyo a la educación, y en atención a los protocolos de prevención, acatarán esta medida.

Asimismo, este sábado por instrucciones del Mandatario Estatal, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal y el coordinador general de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología, Manuel Francisco Márquez Méndez, participaron en la XVII Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), en la que participaron representantes de todo el país con la finalidad de establecer los protocolos de prevención en el área educativa.

Como parte de las medidas y disposiciones, se ordenó que durante la siguiente semana se suspendan todas las actividades no esenciales, además de actos cívicos, honores a la bandera, festivales y encuentros deportivos; también que se conforme una comisión de salud en cada plantel de educación básica, media superior y superior, dentro de los Consejos de Participación Escolar, para apoyar en la instalación de los filtros y coadyuvar en la higiene entre el alumnado.

Para ello, la SEP y la Secretaría de Salud consideraron necesario que las madres, padres de familia y tutores, entreguen en el caso de escuelas de preescolar, primaria y secundaria, una hoja firmada donde diga que le lavaron las manos a sus hijos antes de salir de casa y no presenta cuadro febril, además cada maestro checará que no haya niñas y niños enfermos.

Otra disposición es llevar a cabo aislamientos preventivos para evitar el contacto masivo con otras personas y no exponer a las niñas y niños, evitar el saludo de mano y beso, así como seguir las reglas básica de lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o con gel a base de alcohol, por lo menos al 70%.

El Director General del IEEPO y el Coordinador General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología, convocaron a la sociedad tomar en cuenta las recomendaciones, proteger a las niñas, niños y jóvenes en sus casas y fortalecer las medidas básicas de higiene, así como estar atentos de los comunicados oficiales que se emitan en este tema.

En lo que corresponde a las labores administrativas en las diferentes oficinas, éstas continuarán con normalidad siguiendo los protocolos preventivos del caso para garantizar la salud pública y reforzar entre las y los trabajadores las medidas de higiene personal y de los entornos.

Para mayor información, la comunidad escolar puede consultar las redes sociales de sus escuelas o comunicarse al 800 4 33 7615 y 132 7072.

