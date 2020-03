SEP adelanta vacaciones de Semana Santa por coronavirus

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se adelantarán las vacaciones escolares de Semana Santa ante la pandemia del coronavirus COVID-19 y se extenderán un mes.

El último día de clases será este viernes 20 de marzo y se reanudará el 20 de abril.

La Secretaría de Salud llamó a las entidades públicas y privadas a suspender en todo el país los “servicios no esenciales”, como seminarios, clases, foros y todo evento que tenga un bajo impacto económico.

En México, la cifra es de 26 casos positivos, sin embargo es muy probable que aumente en los próximos días, debido a los 105 sospechosos de portar el virus.

La Ciudad de México es la que más reporta, con 11 casos, seguida de Querétaro con cuatro; el Estado de México con tres; Puebla con dos y un caso por entidad en Chiapas, Coahuila, Durango, Nuevo León, Quintana Roo y Yucatán.

