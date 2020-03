Presentarán programa de reseñalización vehicular para mejoramiento vial de Tuxtepec

-Se busca también eliminar las casetas telefónicas que representan un riesgo para los transeúntes así como los topes innecesarios.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Ante la falta de señalización en las calles y avenidas de Tuxtepec y que en algunos casos se encuentran obsoletas, el Presidente de la Unión de Taxis 30 de Noviembre Luis Alfonso Reyes Sánchez, acudió ante las oficinas de la Policía Vial así también ante la Comisión de Desarrollo Urbano que es presidido por Gabriel Reyes Begines, para presentar una propuesta de reseñalización de las calles y reubicación de paradas, con el fin de no afectar a los transeúntes.

Así mismo explicó que es un proyecto no caro, pues dijo que los mismos señalamientos pueden ser reutilizados, pues comentó que aún tiene vida útil porque son material de metal, lo que puede generar un ahorro al Gobierno Municipal si se busca el mejoramiento urbano de la ciudad.

También manifestó que otras de las peticiones de este programa, es la eliminación de las casetas telefónicas que se encuentran en las aceras de la ciudad que ya non utilizados y que solo provocan accidentes entre los peatones, por lo que dijo que urge la eliminación de estas casetas que solo estorban en el primer cuadro de la ciudad.

Mencionó que con este proyecto se busca involucrar a otros sectores como la CANACO así como las autoridades Estatales y municipales, para que puedan participar contribuyendo al mejoramiento urbano que tanta falta hace en Tuxtepec.

Dijo también que es urgente atender las zonas que son un riesgo para la ciudadanía, como lo es el crucero de Jardines del Arroyo y del Boulevard Antonino Fernández con Reforma casi frente al IMSS conocido como el Crucero de la muerte, ya que indicó que es en esa zona donde más accidentes se han registrado y que por eso, es necesario hacer un recorrido con los nuevos mandos de esta corporación y personal de desarrollo urbano para dar prioridad a este asunto.

Por último explicó que en total hacen falta 100 señalizaciones en toda la ciudad, además del mantenimiento de los topes que representa un riesgo para los mismos automovilistas, por lo que añadió que se debe valorar si son necesarias o eliminarlas para el buen funcionamiento vial de esta ciudad.

