Imss en Tuxtepec, realiza pruebas de coronavirus a dos personas que viajaron California

El Instituto Mexicano del Seguro Social, realizó la tarde de este viernes pruebas de coronavirus a dos personas que llegaron de un viaje de trabajo de Estados Unidos, y que por protocolo tuvieron que someterse a la revisión a pesar de no presentar síntomas, informaron fuentes de la Secretaría de Salud.

Según la información que proporcionó la fuente, el personal médico de la clínica 64 del IMSS en Tuxtepec, determinó dejar a la pareja en obsevación hasta que se tengan los resultados, pero no presentan sintómas de ningún tipo. Las pruebas que se realizaron se debe al protocolo que se sigue actualmente en el país, de que todo aquel que llegue de paises o ciudades donde se han reportado casos, debe hacerse la prueba.

Se sabe incluso que eran los dos unicos kits que el sector salud de Oaxaca tenía en la ciudad de Tuxtepec y que fueron usados para seguir el protocolo en estos dos pacientes.

La noche de este viernes, corrieron rumores de que habia sospechosos de coronavirus en el IMSS e inlcuso huno alarma en a población por versiones que circularon que los presuntos sospechos presentaban temperatura alta y otros síntomas, situación que mas tarde fue descartada por fuentes al interior de la Secretaría de Salud, aunque hasta el momento no han emitido comunicación oficial.

El Secretario de Salud en el estado informó ayer mediante un twit que hay un sospechoso en la Sierra Norte, quien se encuentra en su casa en aislamiento hasta que haya resultados de la prueba, pero no ha informado de los dos casos que se presentaron en el IMSS de Tuxtepec.

