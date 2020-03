Aplica Oaxaca protocolo ante caso sospechoso de COVID-19

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de marzo de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en coordinación con la Secretaría de Salud Federal y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), activaron de manera preventiva el protocolo de vigilancia y blindaje epidemiológico por un caso sospechoso de COVID-19 (coronavirus) en la entidad.

Éste fue detectado por el IMSS Bienestar Oaxaca en una mujer de 62 años de edad, originaria de una comunidad de la región de la Sierra Norte, con antecedente de viaje a los Estados Unidos -del 7 de febrero al 7 de marzo- presentando síntomas respiratorios compatibles al COVID-19 un día después de su llegada.

El IMSS realizó la toma de muestra y la envío al laboratorio del Centro Médico Nacional de la Raza para su procesamiento, según marca su normativa federal, por lo que se está en espera de los resultados en un lapso de 24 a 72 horas.

Por lo anterior, la dependencia mantiene en aislamiento domiciliario a la paciente, realizando la vigilancia epidemiológica correspondiente a través de su unidad médica, así como el monitoreo de su estado de salud, el cual se reporta como estable.

Los Servicios de Salud de Oaxaca exhortan a la población a mantener las medidas de prevención como el lavado de manos frecuente, la utilización de gel antibacterial al 70% de alcohol, taparse nariz y boca al toser con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo, si se está enfermo, evitar acudir a lugares concurridos, utilizar cubrebocas y permanecer en el hogar.

