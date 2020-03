Trump declara emergencia nacional por propagación de #Covid19

Ante la propagación de Covid-19 en distintas ciudades de Estados Unidos, el presidente Donald Trump declaró emergencia nacional este viernes.

En conferencia de prensa, el mandatario estadounidense reconoció el trabajo de los funcionarios de Salud y exhortó a los hospitales a activar protocolos de emergencia para poder atender las necesidades de todos los ciudadanos americanos.

Apenas esta semana, aseguró que el coronavirus no era un “gran problema” y que no se iba a someter a la prueba médica, pues el médico de la Casa Blanca le dijo que no era necesario.

En contraste, gobernadores de los estados con mayor número de contagios ya habían tomado medidas de prevención como la cancelación de eventos masivos.

Incluso, ligas como la NBA, la NHL y la MLS suspendieron todos los partidos, como medida de prevención.

