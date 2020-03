Suspende Casa de la Cultura Oaxaqueña, talleres y actividades públicas hasta nuevo aviso

-La suspensión de talleres y presentaciones artísticas tienen una medida de prevención ante la propagación del coronavirus (COVID-19)

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de marzo de 2020.- Atendiendo la indicación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), Karla Villacaña Quevedo, instruyó suspender los talleres que se imparten en la Casa de la Cultura Oaxaqueña (CCO) como medida de prevención ante la propagación del coronavirus (COVID-19).

Al respecto, indicó que esta medida incluye la suspensión de todas las actividades públicas de concurrencia masiva con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los mil 690 alumnos y alumnas que asisten a los 250 talleres impartidos por 55 docentes, así como de los visitantes a la CCO.

En ese sentido, el director general de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, Jesús Emilio de Leo Blanco, exhortó a las y los maestros, así como a las madres y padres de familia a mantenerse informados sobre las medidas de prevención que hay que adoptar para evitar contagios, además de estar pendientes de las redes oficiales de la CCO donde se informará el reinicio de las actividades.

Por lo anterior, se anunció sobre la suspensión de la “Noche de Ronda” programada para este viernes 13 de marzo en la explanada principal de la Casa de la Cultura Oaxaqueña.

