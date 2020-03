Se salvan ladrones de ser linchados en Vega del Sol, Jacatepec

-Los 3 sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, luego de que estuvieran a punto de ser ajusticiados por los enardecidos habitantes de ese lugar quienes los desnudaron y pusieron al sol.

Redaccion

Tuxtepec, Oaxaca.- La mañana de este viernes la comunidad de Vega del Sol Jacatepec se cimbró tras escuchar las campanadas de la iglesia del pueblo y es que habían reportado un asalto en una de las viviendas de esa lugar, por lo que de inmediato un centenar de personas se dieron cita en el lugar luego de saber que los 3 malhechores que se introdujeron al domicilio donde sustrajeron alrededor de 30 mil pesos en efectivo, celulares, además de golpear a una mujer y su hija, los sujetos agarraron una moto taxi para huir al ver que una moto de las que traían no arrancaban.

Por lo que de inmediato el pueblo entero se unió y persiguieron a los asaltantes, dándole alcance casi al llegar al paraje de la Boca de San Cristóbal, cuando estos pretendían perderse entre unos maizales, sin embargo nada pudieron hacer, ya que los enardecidos habitantes también portaban armas de fuego a demás de palos y machetes, por lo que decidieron entregarse y posteriormente fueron llevaron a la población, donde fueron desnudados y amarrados al ardiente sol, ante los gritos de los enfurecidos pobladores que pretendían lincharlos.

Al grito de ¡quémenlos, quémenlos!, hizo presencia la Guardia Nacional para tratar de evitar una tragedia, sin embargo las personas les negaron el paso, ya que los habitantes de Vega del Sol han dicho que ya desconfían de las Leyes, porque luego deja en libertad a los criminales, por lo que se pretendía a toda costa hacer justicia en ese lugar como una advertencia para los delincuentes, que pretende irrumpir la tranquilidad de esa región.

Alrededor de las 5 de la tarde los inconformes aceptaron el dialogo con las autoridades para que los delincuentes fueran puesto a disposición del Ministerio Público, donde hasta el momento se encuentran todavía declarando.

Por otro lado se dio a conocer que una persona de nombre Fredy, resultó herido por impacto de bala al tratar de detener a estos sujetos, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital de Valle Nacional y posteriormente al hospital de Tuxtepec, para ser atendido dado a su situación de gravedad.

