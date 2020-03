Se iniciará proceso administrativo contra trabajador señalado de acoso: Director TNM Tuxtepec

-Mencionó que será el área jurídica del Tecnológico Nacional de México la que determine qué procede por este tipo de comportamientos

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El trabajador del Tecnológico Nacional de México campus Tuxtepec que ha sido señalado de presunto acoso sexual en contra de alumnas de la carrera de ingeniería civil, se le iniciará un proceso administrativo, afirmó el Director del plantel Santiago Torres Loyo.

Como primera acción esta persona estará a disposición del departamento de recursos humanos, para dejar de estar como auxiliar del laboratorio de ingeniería civil, de esta manera dejará de tener contacto con el alumnado, en lo que se resuelve esta situación.

En la reunión que tuvieron los alumnos denunciantes con el cuerpo directivo del instituto, se le pidió a las jóvenes que presentaran su queja por escrito, además el director que son tres jóvenes quiénes han señalado a “Polin” de acosarlas, con estas quejas se podrá armar un expediente que será presentada ante el área jurídica del Tecnológico Nacional de México.

Será esta área la que determine qué tipo de sanción se aplicará a este trabajador de la máxima casa de estudios de Tuxtepec y es que ésta es la primera denuncia pública que realizan estudiantes del Tecnológico sobre acoso, que se da luego de varias denuncias sobre el mismo tema en instituciones del COBAO en varias regiones de la entidad.

El Director aclaró que “Polin” como conocen al supuesto acosador, nunca ha sido docente y que su plaza es de auxiliar docente, actualmente se desempeñaba como auxiliar administrativo en el taller de ingeniería civil.

Torres Loyo reconoció el valor de las jóvenes de levantar la voz y denunciar este tipo de acciones de manera pública y reiteró que se deben presentar las quejas por escrito para poder continuar con el procedimiento administrativo correspondiente.

Asimismo mencionó que los estudiantes no deben tener temor de denunciar estas prácticas que lamentablemente se han dado desde hace mucho tiempo y refirió que el personal docente y administrativo del tecnológico siempre respaldará a los estudiantes.

