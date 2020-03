Proyecto Tres Marías-Rica Hoja tendrá inversión de 12 mdp en dragado del rio Valle

-Señaló el agente que será un kilómetro de desazolve y reforzamiento del muro de contención en ambos lados.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- El Agente de Policía de la comunidad de Tres Marías Juan Válido López, afirmó que el proyecto denominado “Tres Marías-Rica Hoja” que consta del desazolve y dragado del rio Valle Nacional a la altura de ese lugar, ya que fue aprobado por la Comisión Nacional del Agua, por lo que espera que en un lapso de 40 días, inicien los trabajos para la prevención de desbordamiento del río en esa zona.

Dijo que este proyecto que tendrá una inversión de 12 millones de pesos constará de un kilómetro de dragado, al igual que el levantamiento de un muro de contención en ambos lado del rio, esto para evitar que la afluencia se desvíe hacia otro lado y pueda afectar otras áreas, con un posible desbordamiento en temporada de lluvias.

Así mismo resaltó que hay confianza de que la CONAGUA también le dé seguimiento al proyecto de reforzamiento del muro, un proyecto que ellos iniciaron con el recurso de la obra prioritaria del 2019, pensando en la seguridad de los más de 250 habitantes de esos lugares, ya que dijo que constantemente eran embestidos por la fuerte corriente del río, situación que los obligaban a dejar sus hogares hasta que el rio regresara a su nivel.

De esta manera mencionó que el recurso que le corresponde en este ejercicio será destinado en otras priorizaciones, pues dijo que el proyecto y dragado del rio ya es una realidad por parte de la CONAGUA y ahora se enfocarán en las necesidades básicas de Tres Marías

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario