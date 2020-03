‘El Potrillo’ responde a críticas por “Mátalas”

Luego de la polémica por el tema Mátalas que interpreta el cantante mexicano Alejandro Fernández y que fue señalado de machista y misógino,El Potrillo respondió a las críticas y dijo no aceptar “ningún tipo de violencia contra la mujer”, esto durante su presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el pasado jueves.

Milenio

El cantante no interpretó el tema Mátalas durante su concierto y respondió a sus críticos diciendo que tiene “mucha madre“, motivo por el que no acepta la violencia contra las mujeres.

“Creo que Mexico y el mundo está viviendo un increíble despertar, y hay que saber escuchar y entender, esta es una gran oportunidad para todos, no aceptamos ningún tipo de violencia contra las mujeres, porque soy padre, porque tengo hijas y porque tengo, aunque no lo crean, sí tengo madre, sí tengo, y mucha madre”, expresó Alejandro Fernández.



