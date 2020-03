Normalistas marchan en apoyo a compañeras que denuncian acoso

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Normalistas provenientes de las 11 normales en el estado, marcharon este viernes de la fuente de las 8 regiones al zócalo capitalino, en apoyo a compañeras que denuncian acoso por parte de profesores, así como también para pedir la contratación inmediata de más de 310 maestros egresados.

Señalaron que en varias instituciones ha habido un sin fin de denuncias, asegurando que en la normal de Cacahuatepec y en la ENBIO ya se presentaron las pruebas pertinentes.

Después de la marcha, los normalistas tomaron alrededor de 13 autobuses y se dirigieron a la caseta de Huitzo, para realizar un boteo y poder regresar a sus comunidades.

