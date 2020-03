Jóvenes de la prepa 2, realizan tercer paseo floral en El Llano

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Jóvenes de la preparatoria número 2 realizaron el tercer paseo floral o mejor conocido como el Paseo El Llano, esto en el marco de las festividades de la cuaresma.

Esta actividad se llevó a cabo por los estudiantes de la preparatoria número 2, quiénes por grupo seleccionaron a sus madrinas que los representará durante esta mañana de viernes.

Durante el recorrido las más de 30 madrinas acompañadas de bandas musicales así como la marimba del estado y la tuna universitaria, realizaron un recorrido en el contorno del parque.

Los jueces aparte de calificar la simpatía, la belleza y carisma, también fueron observando cual de las señoritas participantes tenía más flores, las cuales las recibían de sus compañero que las apoyan en esté recorrido.

Esta tradición lleva más de 50 años realizándose en esté parque, de generación en generación, se dice que esta celebración se inició cuando las jovencitas iban al templo de Guadalupe y los jóvenes les obsequiaban rosas a modo de cortejarlas.

