Invita IEEPO a participar en la convocatoria Memorias de El Viejo y La Mar

-Adultos mayores de 60 años, pueden presentar escritos que expresen su sentir y percepción del mar

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de marzo de 2020.- La Secretaría de Marina-Armada de México y el Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), invitan a personas mayores de 60 años de edad a participar en el XII concurso Literario “Memorias de El Viejo y La Mar”, en el marco de los eventos conmemorativos del 21 de abril de 1914 de la Heroica Defensa del Puerto de Veracruz.

En el interés del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, de fomentar las actividades literarias, el Instituto apoya la realización de este tipo de convocatorias que desarrollan la creatividad y ejercitan la mente a través de un relato, experiencias, añoranzas o anécdotas, en este caso, relacionados con la mar.

En el concurso podrán participar adultos mayores de 60 años, con el objetivo de que expresen su sentir y percepción del mar y despertar en ellos el interés por las actividades marítimas y navales.

Los tres primeros lugares serán premiados; el primer lugar recibirá un viaje a la Ciudad de México y al puerto de Veracruz, con todos los gastos pagados incluyendo los de un acompañante, un reconocimiento y un regalo sorpresa.

De igual forma, habrá reconocimientos y regalos sorpresa para el segundo y tercer lugar. Los resultados se publicarán a través de la página de internet de la Secretaría de Marina en la dirección www.gob.mx/semar a más tardar el 6 de abril 2020.

El tema central en esta edición 2020 es de la mar y la conciencia ecológica-marítima. Las y los interesados deberán ser aficionados; no profesionales, y no haber publicado ninguna obra y tienen hasta el próximo 20 de marzo para presentar sus trabajos.

Las y los interesados deberán de llenar una ficha de registro, así como cubrir diversos requisitos, entregar su propuesta de texto firmado y con nombre completo. Las bases del concurso se pueden consultar en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo en el apartado de convocatorias.

