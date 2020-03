Insiste la CONANP en la prevención, para evitar incendios en áreas protegidas

-El año pasado se quemaron 186 hectáreas en la región de la Cuenca, buscan que en este 2020 el número sea menor

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Titular de la Comisión Nacional para Áreas Naturales protegidas en la región (CONANP), Darinel Díaz Barrios, señaló que siguen con las capacitaciones para evitar que haya incendios en áreas naturales protegidas, ya que el año pasado el fuego consumió 186 hectáreas protegidas en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Explicó que el primer trimestre es para promover la norma 015, y así prevenir los incendios, en los ayuntamientos y comunidades y así tengan conocimientos de que no deben de quemar áreas hasta que no haya lluvias, ya que en ocasiones se vuelven incontroladas.

El siguiente trimestre es para atender en caso de que se presenten incendios, por lo tanto la importancia de que en los primeros meses capaciten a las autoridades de los diversos municipios.

Puntualizó que hasta el momento no tienen ningún registro de incendios en áreas protegidas, en comparación con el año pasado en donde hubo varios incendios y se quemaron áreas es Jocotepec, Usila, Chiltepec.

Señaló que los incendios del año pasado fueron atípicos, porque desde el 2011 no tenían incendios y esperan que en este 2020 sea mínima el área afectada de incendios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario