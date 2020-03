Inician rehabilitación de áreas en el muro boulevard de Tuxtepec

-Los trabajos tardarán aproximadamente 15 días

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – Este viernes iniciaron los trabajos de rehabilitación en algunos espacios del muro boulevard, con la finalidad de que estén en buenas condiciones para aquellas personas que acuden a ejercitarse.

El Jefe de deportes Juan Carlos Nava Cruz dijo que estos trabajos consisten en raspar la pista del muro y ponerle granzón, lo que tardará aproximadamente unos 15 días, tiempo que estará cerrada la pista.

Además las canchas que están en este tramo del muro desde el Flamenco hasta el puente vehicular, van a ser reparadas, tanto en pintura como en algunos detalles que les hagan falta.

Así mismo se van a rehabilitar las áreas verdes, estos trabajos son parte de la primera etapa, debido a que la segunda etapa comprende la remodelación de las canchas ubicadas en otra parte del muro.

Cabe hacer mención que durante el tiempo que tarden los trabajos, los ciudadanos tendrán que acudir a hacer ejercicio a la unidad deportiva.

