Estudiantes de la UNPA de Tuxtepec, marchan para exigir que aparezca Wendy Dublan

-Desapareció el 11 de marzo, y los estudiantes no pierden la esperanza de que aparezca con vida

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Al grito de ¡Justicia!, ¡Viva se la llevaron, viva la queremos!, estudiantes de la Universidad del Papaloapan (UNPA) marcharon por las avenidas del municipio para exigir que la joven Wendy Dublan Lorenzo aparezca con vida, además de que exigieron seguridad para ellos como estudiantes.

No es la primera marcha que realizan los estudiantes de Tuxtepec, pero sí la primera para pedir que aparezca la joven, a quien se le vio por última vez el pasado 11 de marzo cerca de la universidad, y que aún portaba el uniforme de enfermería cuando desapareció.

Los estudiantes empezaron su marcha a la altura de Flor de Piña, posteriormente iban a llegar hasta el parque Juárez, sin embargo decidieron ir a la Casa de la Cultura, lugar en donde se realizaba el Consejo de Desarrollo social Municipal (CODESOM), al llegar elementos de seguridad les impidieron el acceso, sin embargo esto no los intimidó y siguieron con sus consignas.

Minutos después autoridades municipales decidieron atenderlos, y aunque los estudiantes accedieron, optaron por retirarse de la sala de juntas, y siguieron con su protesta, en su marcha exigiendo justicia tanto para Wendy así como seguridad para ellos.

La marcha continuó, algunos jóvenes entregaban volantes a los ciudadanos que se encontraban a su paro, otros iban molestos, tristes, desesperados y gritando consignas, pero con la esperanza de que Wendy Dublan va a regresar con vida.

Llegaron hasta el palacio municipal, bajó el sol y aún con gritos de esperanza, allí colocaron volantes, y no se callaron, más alzaron la voz para hacerse escuchar.

Una de las maestras, de la Universidad, señaló que ella al igual que los estudiantes lo que quieren es que haya justicia para ella, y que las autoridades los volteen a ver, y hagan algo por la estudiantes; describió a Wendy como una niña muy inteligente y puntualizo que la única forma de apoyarla es exigiendo a las autoridades que los ayuden,

La joven desapareció el pasado 11 de marzo, vestía filipina blanca y pantalón azul marino, aún traía su uniforme y su mochila cuando se le vio la última vez.

