Edil Yolanda Santos de Sn. Jacinto Amilpas, fue elegida Presidenta del Órgano de la Red de Salud en Valles Centrales

Comunicado

San Jacinto Amilpas, 13 de Marzo de 2020.- En una reunión para la Instalación de la Red de Municipios por la Salud, celebrada en la Universidad Anáhuac y dirigida por el jefe de la jurisdicción Sanitaria Nª 1, en votación se eligió a la Edil Municipal de San Jacinto Amilpas; Yolanda Santos Montaño como la Presidenta del Órgano de la Red de Salud en Valles Centrales.

Santos Montaño comentó que recibe el nombramiento, gustosa y acepta la responsabilidad de dirigir a un gran equipo de Presidentes Municipales, que día con día buscaran como mejorar y aplicar las políticas públicas en temas de salud, esto es un gran avance para seguir con el desarrollo de los municipios pertenecientes a la región de Valles Centrales, ya que en equipo lograremos mejorar la salud de nuestros habitantes.

La Red de Municipios por la Salud constituye, la plataforma ideal para que los municipios del país compartan las experiencias, planes, proyectos y acciones innovadoras en materia de salud, dándole prioridad a la salud de los municipios locales participantes, en esta asamblea resultaron electos Presidentes Municipales en diferentes cargos, como: Sarita Mariscal Secretaria, Sonia González Playas vicepresidenta, Godofredo Hernández Hernández comité de comunicación y Miguel Ángel Lavariega López como Vocalía de finanzas.

Se manejarán temas como el fortalecimiento de la acción comunitaria; el desarrollo de entornos favorables para la salud; el desarrollo de competencias y el empoderamiento de la población. El trabajo en la Red ofrece un espacio de comunicación, facilita la interlocución y la generación de conocimiento, promueve una mayor colaboración entre municipios, instituciones y entidades federativas, impulsa políticas públicas saludables ante los gobiernos y congresos estatales e incluso federales y actualmente tiene presencia en el Consejo Nacional de Salud.

El trabajo en red busca el interés colectivo, favorece acciones que se traducen en condiciones efectivas para que los oaxqueños satisfagan sus necesidades esenciales de salud y se asegure la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren su salud, su calidad de vida y se favorezca el desarrollo social del país.

Algunas de las Funciones y atribuciones del Comité Coordinador de la Red son:

-Vigilar y cumplir las disposiciones de los Estatutos de Organización y Funcionamiento.

-Vigilar y cumplir las disposiciones de los Estatutos de Organización y Funcionamiento.

-Designar comisiones permanentes o temporales para la realización de trabajos vinculados a sus funciones.

-Establecer actividades de colaboración con organismos afines y buscar la vinculación de la Red con otros movimientos u organismos nacionales o internacionales.

-Llevar un archivo de todos los asuntos en que intervenga la Red.

-Difundir los objetivos y actividades de la Red en los diversos medios de que dispone.

-Elaborar en coordinación con el Secretariado Técnico, una publicación de la Red para difundir las acciones realizadas.

-Desarrollar eventos técnicos sobre asuntos municipales de salud.

-Obtener las asesorías de instancias gubernamentales o de la sociedad civil, dedicadas al desarrollo municipal.

-Presentar un informe de actividades a los miembros de la Red, durante la realización de la Asamblea Anual. Las demás que resulten en beneficio de la propia Red.

El trabajo en red tiene como propósito que los gobiernos locales faciliten la vida en comunidad y fomenten el desarrollo social y económico de sus habitantes. Lograrlo implica reconocer las semejanzas y diferencias entre los miembros de la sociedad, acercarse a sus problemáticas y sensibilizarse a sus requerimientos, es decir, hacer valer su proximidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario