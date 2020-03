Construirá Gobierno de Tuxtepec 208 obras de infraestructura social en el 2020

-Con un presupuesto de 154 millones 744 mil 956 pesos, fortalecerá el desarrollo municipal en materia de agua potable, drenaje, electrificación, vivienda, educación, caminos y urbanización en las colonias y comunidades

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes, el Cabildo tuxtepecano encabezado por el Presidente Fernando Bautista Dávila, con la participación de las autoridades auxiliares, llevó a cabo la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal (CODESOM), así como la priorización de las obras de infraestructura social que realizará la Administración Municipal en el Ejercicio Fiscal 2020 con recursos federales del Fondo III, Ramo 33, que asciende a 154 millones 744 mil 956 pesos.

Con la asistencia de agentes municipales y de policías, así como de presidentes de las colonias que conforman el municipio de Tuxtepec, contralores sociales y representantes de diversas instituciones de los gobiernos estatal y federal, dio inicio este acto en el que se les explicaron las normas de operación para este 2020, incluidas las formas, modo y obras que se permiten construir con este recurso federal.

Luego de que el Presidente Municipal declarara instalado el Consejo de Desarrollo Social Municipal, Omar Pérez, asesor financiero de la Administración Municipal dio a conocer los lineamientos del este Fondo III, Ramo 33, mientras que representantes de instancias estatales y federales hicieron uso de la palabra para detallar el funcionamiento de programas en los que puede participar el Ayuntamiento.

Fue el Director de Obras Públicas, Alfonso Clara Ortela, quien detallara la distribución de esta partida que asciende a 154 millones 744 mil 956 pesos, de los cuales 108 millones 681 mil 805 pesos se invertirán en beneficio de la población que vive en las localidades que presentan grados de rezago social o bien donde exista población en pobreza extrema y 46 millones en 26 zonas de atención prioritaria urbana.

Mencionó que, para los fines de los recursos del ramo 33, la Ley de Coordinación Fiscal señala que este recurso se debe destinar exclusivamente a acciones básicas que ayuden a bajar los indicadores de rezagos sociales que tiene cada localidad, porque de lo contrario no se estarían aplicando como lo marca la ley.

Alfonso Clara Ortela, destacó que de las 208 obras que se construirán este año, 35 son de agua potable, 30 de drenaje sanitario, 8 drenajes pluviales, 24 de electrificación, 2 de vivienda, 44 pavimentaciones, 22 de guarniciones y banquetas, 16 del rubro de educación, 7 de caminos, 1 de alumbrado, 2 puentes y 17 de urbanización.

Antes de concluir esta Sesión, el Presidente Fernando Bautista Dávila afirmó que estas 208 obras que se aprobaron en el Consejo de Desarrollo Social Municipal, con anterioridad fueron consensadas y aprobadas por los vecinos de las colonias y comunidades y registradas con su proyecto ante la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento.

Se hizo mención también que en el presente año el Gobierno Municipal ejercerá 5 millones de pesos menos al presupuesto del 2019, debido a la merma en el monto asignado por la federación y a la inflación, por lo que buscará alternativas para no dejar a las comunidades y a las colonias sin obras por esta razón.

En este sentido dijo que El Tequio seguirá siendo una gran alternativa para construir obras importantes en el municipio, a través del cual tan solo en lo que va del año se han realizado 26 jornadas, 23 para acciones de pavimentación y 3 de piso en escuelas, también hizo mención al Presupuesto Participativo con el que ya son 2 obras más; estas las eligió la ciudadanía al realizar el pago de sus impuestos municipales, la primera fue la rehabilitación de tres puntos que estaban en mal estado del drenaje sanitario en la zona centro de la ciudad y la segunda la ampliación de banquetas y mejoramiento de la imagen urbana de la avenida Independencia.

