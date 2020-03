Champions y Premier League, suspendidas por coronavirus

-UEFA anunció que los partidos a disputarse la próxima semana serán aplazados, mientras que la liga inglesa rectificó y tampoco se jugará.

El futbol quedó completamente paralizado con la suspensión de la Champions y Premier League, además de otras competiciones, por la crisis de salud a nivel mundial que ha provocado el coronavirus.

La UEFA dio a conocer este viernes 13 de marzo que los partidos de Champions y Europa League, programados para disputarse la próxima semana, fueron aplazados por el brote de COVID-19 que azota, sobre todo, distintos países de Europa, entre ellos Italia y España.

“A raíz de la evolución de la propagación del COVID-19 en Europa y de las decisiones tomadas por los diferentes gobiernos, todos los partidos de competiciones de clubes de la UEFA programados para la próxima semana se han aplazado” UEFA

Ya desde el jueves 12 de marzo se había suspendido el duelo de vuelta de octavos de final entre Manchester City y Real Madrid por la situación que vive el conjunto blanco; no obstante, ahora los partidos restantes también serán aplazados, así como los cuartos de final de la Youth League.

LA UEFA informó que el próximo 17 de marzo se llevará a cabo una reunión entre las 55 confederaciones que integran el organismo para tomar decisiones ante la crisis sanitaria que se vive actualmente.

Premier League rectifica

La Premier League, junto a la Liga MX, era una de las pocas competiciones que abogaba por mantenerse activa; sin embargo, tras los casos positivos de Mikel Arteta, DT del Arsenal, y de Hudson Odoi, del Chelsea, rectificó su decisión.

Tras una reunión realizada este mismo 13 de marzo, la liga anunció la suspensión de la liga con mirar a reanudar actividad el próximo 4 de abril, a espera de conocer las condiciones en ese entonces.

“Tras una reunión de accionistas celebrada hoy, se decidió por unanimidad suspender la Premier League con la intención de volver el 4 de abril, bajo reserva de los consejos médicos y las condiciones del momento” Premier League

Cabe mencionar que este mismo día, la Federación de Futbol Francés (FFF) dio a conocer que tanto la Ligue 1 como la Ligue 2 también quedaron suspendidas. El COVID-19 es una enfermedad que cualquier persona puede adquirir; no obstante, las personas que sufren padecimientos crónicos o que tienen el sistema inmune debilitado, son más proclives a sufrir las consecuencias más agresivas de dicho virus.

