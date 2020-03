Asegura Dávila que recorte presupuestal afectará desarrollo de Tuxtepec

-Durante su discurso en la instalación del CODESOM, dijo que ante esta situación se requiere seguir tomando acciones alternas como los Tequios.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El presidente de Tuxtepec Fernando Bautista Dávila anunció a sus autoridades auxiliares, que en este año vino a su municipio un recorte presupuestal de más de un millón de pesos que sumando a los descuentos por la inflación, en total serán 5 millones de pesos los que le descontarán a Tuxtepec del Ramo 23 Fondo 3, por lo que resumió que será un poco más de 150 millones de pesos, lo que este año le corresponde a este municipio.

Ante la presencia de 177 agentes municipales y presidentes de colonias que representaba el 75% del quórum para llevarse a cabo la instalación del Consejo de Desarrollo Social y Municipal (CODESOM), manifestó Dávila que por esta situación se pudiera afectar el desarrollo de Tuxtepec, pues indicó que el presupuesto baja pero las necesidades crecen en todos los rubros y esto se podría ver reflejado, en la aplicación de recursos en las obras prioritarias de este municipio.

Así también comentó que seguirán aplicando acciones alternas, como son los tequios que se realizan los fines de semana en las comunidades, por lo que dijo que cada fin de semana se hará presente en las agencias y colonias para seguir haciendo obras, a base de tequios con el apoyo de la misma ciudadanía.

Durante la instalación de este Consejo el Asesor Municipal Omar Pérez, subió al estrado y explicó a las autoridades que en Tuxtepec existen alrededor de 94 mil personas en condiciones de pobreza y 19 mil de ellos en pobreza extrema, además añadió que son 14 las comunidades que cuenta con mayor rezago en este municipio, sin embargo invitó al edil que debería aprovechar el Censo del INEGI, para depurar algunas localidades que vienen siendo propiedades privadas y que si no se les investiga podría obtener los recursos que pueden ocupar otras comunidades.

