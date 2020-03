Aprueba Congreso creación del Centro de Estudios, Asesoría y Capacitación Municipal contra la Corrupción

-Estará adscrito a la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.

-Capacitará y asesorará a los 570 municipios en la materia.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 11 de Marzo 2020.- En el marco de la Sesión Ordinaria que se llevó a cabo en el Recinto Legislativo del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, se aprobó por mayoría de votos, ante el Pleno Legislativo, el dictamen de la iniciativa presentada por el Diputado Fredie Delfín Avendaño, el pasado 09 de diciembre de 2019.

Dicha iniciativa propone la creación de un Centro de Estudios, Asesoría y Capacitación Municipal en materia de Prevención de Actos de Corrupción, la cual tendrá como finalidad “Establecer vínculos, sinergias y coordinación con todas las dependencias del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, para implementar acciones integrales de asesoría y capacitación a las autoridades municipales de la Entidad”.

Esta iniciativa deriva de las distintas acciones que se llevaron a cabo durante el 2019, en coordinación con los integrantes del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, autoridades municipales, académicos y sociedad en general.

Por lo cual, se adiciona la fracción V y se reforma el último párrafo del Artículo 102 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; así como también se adicionan los incisos h,i,j,k y l, recorriendo en su orden el último inciso para convertirse en inciso m de la fracción XXXII del Artículo 42, del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Durante su participación, el legislador Delfín Avendaño, menciona que dicha iniciativa representa un cambio significativo en el desempeño de las autoridades municipales, dando lugar a estrategias más eficientes para erradicar la corrupción en Oaxaca.

Comentarios

