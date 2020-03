Anuncia autoridad de Santo Domingo Tehuantepec su Guendaliza’a

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- El próximo 20 y 21 de marzo, en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, se celebrará la edición XXII del “Encuentro étnico mesoamericano de la danza Guendaliza’a 2020”, anunció Vilma Martínez Cortés presidenta municipal.

En conferencia de prensa, detalló que el encuentro reunirá a 13 delegaciones que presentarán sus distintas costumbres y tradiciones.

Junto al comité organizador informó que se presentarán siete delegaciones del Istmo de Tehuantepec, dos del interior del estado, tres del país y tres delegaciones de países centroamericanos.

Además el 21 de marzo se va hacer entrega de reconocimientos a tres ciudadanos del municipio por sus aportaciones en la cultura y las artes, entre ellas a Julia Astrid Reyna y Víctor Cata.

Ante el anuncio qué hizo el gobernador del estado de la suspensión de eventos masivos, la presidenta dijo que con anticipación ya se habían tomado las medidas pertinentes y necesarias por el Covid- 19, por lo que asegura que se realizará con todas las medidas de seguridad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario