Acoso sexual en el Tec de Tuxtepec, alumnas se manifiestan

-Señalan a un profesor a quien llaman “Polin”

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Alumnos y alumnas del Tecnológico Nacional de México campus Tuxtepec, se manifestaron la mañana de este viernes, para denunciar acoso por parte de uno de los profesores, a quien llaman “Polín”.

Al grito de “fuera polín” y “que se vaya polin”, las estudiantes de la carrera de ingeniería civil, denunciaron que este profesor les decía palabras como “hola guapa” o se les insinuaba, motivo por le cual las estudiantes se manifestaron en el acceso principal del Tecnológico de Tuxtepec.

Una de las estudiantes dijo que hace unos días el catedrático en cuestión jaloneó a una alumna de segundo semestre, por ello piden que sea dado de baja de la plantilla del plantel, aunque a decir de las manifestantes, les han dicho que lo más que pueden hacer es cambiarlo de área.

Sin embargo dijeron no estar de acuerdo con esta solución, pues en cualquier lugar puede seguir acosando a las estudiantes, incluso una de ellas manifestó que “Polin” le ofreció ayudarla con los profesores de las materías en dónde tenía problemas, a cambio de ciertos “favores”.

Ésta es la primera denuncia de acoso sexual que se hace en Tuxtepec, luego de que hace unos días se hicieron varios señalamientos hacia maestros en planteles del COBAO y que derivó en la suspensión de algunos de estos profesores, incluso uno de ellos fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

