Tras 41 días de huelga, STEUABJO levanta paro

-Las clases se reanudarán este viernes 13 de marzo

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de 41 días de huelga, varias mesas de diálogo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y pese a que no fueron los términos que esperaba el STEUABJO, la tarde de este jueves el sindicato decidió en su asamblea aceptar las propuestas de la rectoría e iniciar las clases este viernes 13 de marzo.

El Secretario General del STEUABJO Ariel Luján Pérez, informó que la madurez del sindicato y la importancia que tiene el alumnado, por ello decidieron levantar el paro que iniciaron el pasado primero de febrero, además dijo el líder sindical que de esta manera le demuestran al gobierno del estado y a la universidad que están en la condición de coadyuvar para se pueden recuperar las clases perdidas.

Añadió que estarán al pendiente de los tiempos que le marcaron las autoridades universitarias y estatales, para que se cumplan con las cláusulas de violación que están pendientes y en caso de que no ésto no se cumpla, lo darían a conocer en primera instancia a la opinión pública.

Asimismo indicó que ellos trabajarán con el rector que esté al frente de la UABJO, además mandó un mensaje al gobernador Alejandro Murat y al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que al STEUABJO no lo controla nadie, tal y como lo han afirmado algunas personas.

Entre los acuerdos que se dieron para levantar el paro son la basificación de 45 trabajadores, 30 que corresponden al 2019 y 15 para este año, además se contratarán a 40 eventuales, la canasta básica tendrá un aumento de 80 pesos y las clases se reanudarán este viernes 13 de marzo.

Cabe hacer mención que los módulos de huelga en ciudad universitaria ya están siendo retirados por los trabajadores del STEUABJO.

