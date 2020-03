Suspende Gobierno de Oaxaca “Medio Maratón” y eventos masivos por Coronavirus

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, anunció la noche de este jueves la suspensión del “Rock n Roll Half Marathon” y demás eventos masivos programados para este fin de semana en el estado, por Coronavirus.

Señaló el mandatario estatal que a pesar de no haber ningún caso confirmado del COVIC-19 en la entidad, a manera de prevención se suspenden las actividades tanto deportivas como culturales, que se llevarían a cabo este fin de semana al aire libre.

Así mismo hizo un llamado al sector privado, para que se abstengan de realizar actividades masivas, hasta que los protocolos internacionales cambien de manera favorable el escenario por esta pandemia.

