Suspende clases Tec de Monterrey por Coronavirus

El Tec de Monterrey anunció que suspenderá las clases presenciales a partir del martes 17 de marzo debido a la propagación internacional del coronavirus Covid-19.

Milenio

En un breve comunicado, explicó que las clases para preparatoria, profesional y posgrados se realizarán en línea a partir del lunes 23 de marzo. La suspensión también aplica a eventos académicos de todos los campus en el país hasta nuevo aviso.

Detalló que usarán la próxima semana para prepararse adecuadamente, los académicos y personal de apoyo, para poder atender a todos sus estudiantes con las tecnologías que ya maneja su modelo de enseñanza.

La institución explicó que la suspensión obedece a salvaguardar la seguridad de su comunidad, que se compone de 150 mil alumnos y 300 mil colaboradores, presentes en 25 ciudades.

El Tec de Monterrey aclaró que en su comunidad no hay casos de Covid-19, pero la suspensión es una medida para aminorar y retardar la escalada de contagios y la entrada del país a la etapa de “transmisión comunitaria”.

Puntualizó que los estudiantes que tienen residencia en la institución podrán permanecer en ellas o regresar a su ciudad de origen para continuar con sus actividades académicas en línea.

Durante el receso de Semana Santa, explicó, revaluarán la continuidad de esta medida.

