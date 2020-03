Santa María del Mar pide paso a San Dionisio, para continuar con “Granja Solar”

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Gelasio Mateo Cruz, agente municipal de Santa María del Mar en conferencia de prensa, hizo entrega de un escrito de petición a San Dionisio del Mar, para que le permita el paso y poder transportar los materiales para la terminación de una “Granja Solar” la cual se vio suspendida en el mes de noviembre y que sería de beneficio para todos los habitantes.

Mateo Cruz reconoció el respaldo de las comunidades como Xadani, Unión Hidalgo y Álvaro Obregón, para la conclusión de dicha obra.

Por su parte Faustino García Morales, vocero de la comunidad de San Dionisio del Mar, mencionó que dicho documento sera llevado a asamblea en un par de días y que ahí, se autorizará o se rechazará la petición de Santa María para permitir el paso de los materiales, ya que la asamblea es la facultad para otorgar dicho permiso.

Reconoció que existe la desconfianza entre los ciudadanos, ya que las empresas eólicas han continuado con la instalación de dichos aerogeneradores en esa zona, por lo mismo dijo, no se permite el traslado de materiales por su territorio.

Así mismo la autoridad de Unión Hidalgo Nobel López Arenas representante de los comuneros, denunció que las autoridades municipales y estatales están coludidos con una de las empresas mineras que supuestamente, realiza una consulta para determinar si la población acepta la instalación de generadores eólicos, por lo que señaló que dicha consulta es una farza respaldada por las autoridades, y que solo pretender traer mas muertes a sus paisanos con la contaminación ambiental y auditiva, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a defender el territorio.

