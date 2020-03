Retomarán el operativo Alcoholímetro en Tuxtepec

Podría ser 3 días a la semana y estarán en diversos puntos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Delegado de Transito en la Cuenca del Papaloapan Fermín San Juan Chincoya, señaló que están implementando un operativo de concientización con la finalidad de prevenir accidentes, sin embargo posteriormente continuarán con operativos para sancionar y van a retomar el del alcoholímetro.

Y es que el operativo alcoholímetro se suspendió debido a los otros que están realizando para disminuir los índices delictivos, sin embargo en los próximos días los van a retomar, y así que los accidentes vayan a la baja.

Será en 15 días que se retomen estos operativos, y es posible que estén los días jueves, viernes y sábados, en diversos puntos del municipio.

Pero además ya están con los operativos de prevención en donde le piden a los automovilistas que usen el cinturón, eviten el teléfono, pero sobre todo que obedezcan los señalamientos, y a los motociclistas les sugieren el uso del casco.

En un mes aproximadamente, si los automovilistas continúan desobedeciendo estos llamados, habrá sanciones y podrían pagar hasta 15 unidades de Medida y Actualización, (UMAS) tan solo por no traer el cinturón de seguridad, o lo que es igual a 638 pesos.

Durante estos días que han hecho estos operativos de prevención, han notado la falta de precaución al momento de conducir; por lo tanto hizo un llamado a los conductores hacer caso a estos exhortos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario