Proponen campaña de esterilización en Valle para contener animales callejeros

-Aseguran que estas mascotas que han sido abandonadas pueden crear focos de infección.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Ante el creciente número de animales en situación de calle en Valle Nacional, el médico veterinario Melquiades Santiago Hernández aseguró que ha propuesto a la Dirección de Salud un programa de esterilización de perros y gatos, para evitar su propagación en el municipio, pues afirmó que la nueva Ley en protección a favor de los animales, sancionará a quien los abandone o los lastime, por lo que dijo que se buscan alternativas para que esto no siga sucediendo.

Mencionó que ante esta situación los dueños tienen la responsabilidad total de cuidar a sus mascotas, puesto que en las últimas semanas se han registrado algunos casos de ataques de animales en contra de las personas y explicó, que esto se debe al cuidado y atención que les brindan sus dueños, pues indicó que a veces las personas en algunas ocasiones molestan a los perros, que reacciona a su instinto y responde con agresión, esto debido al trato que le viene dando su propio dueño.

Así mismo comentó, que se busca hacer conciencia entre la ciudadanía para evitar la propagación de perros y gatos callejeros, pues dijo que al final resulta un foco de infección a la misma sociedad y espera que el Sector Salud, acepte esta propuesta con el fin de prevenir enfermedades por esta situación.

A diferencia de algunas comunidades, en la cabecera municipal no existe una sanción para los dueños que abandonan a sus mascotas y esto ha provocado, que estos animales comúnmente aparezcan en las zonas donde las personas concentran la basura, ocasionando una imagen deprimente, además de ser un foco de infección para los niños que utilizan este paso para ir a las escuelas.

