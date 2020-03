Pide SSO no difundir información falsa sobre COVID-19

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de marzo de 2020.- El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, informó que a la fecha, en la entidad no hay casos confirmados de COVID-19 y se mantiene con cuatro casos negativos descartados por laboratorio, ante ello pidió a la población a no difundir o replicar información falsa de fuentes no oficiales en redes sociales, y recalcó que los reportes oficiales los emite la Secretaría de Salud federal.

En este sentido dijo que desde ayer, circula en redes un supuesto comunicado donde se da parte de 25 casos sospechoso del nuevo coronavirus en Mazunte, el cual es completamente falso, ninguna de las ocho regiones del estado reporta posibles pacientes, y el documento que circuló carece de validez oficial.

Subrayó que siguiendo las instrucciones del gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, todas las Jurisdicciones Sanitarias, a través de las unidades médicas, mantienen vigilancia permanente y coordinación puntual para la notificación, toma de muestra y seguimiento de posibles casos.

Destacó que nuestro país se encuentra en un primer escenario con importación viral, por lo que, de acuerdo con los lineamientos nacionales, se ha reforzado la difusión de medidas preventivas entre la población a través de la coordinación interinstitucional.

Asimismo, agregó, se mantienen las acciones de Sanidad Internacional en las tres terminales aéreas y dos puertos marítimos, donde se lleva a cabo la vigilancia entre los pasajeros de vuelos y embarques provenientes de distintos países, esto a través de un trabajo en equipo con las autoridades de dichos canales de transporte.

La capacitación, dijo, es una herramienta fundamental para la atención de todos los padecimientos, por ello se realizan de manera permanente, jornadas académicas sobre COVID-19 entre el personal médico y de enfermería de los SSO, en lineamientos de detección, notificación y atención oportuna de casos sospechosos.

Casas Escamilla detalló que de acuerdo al comunicado técnico diario del nuevo coronavirus en el mundo (COVID-19), emitido por la Secretaría de Salud Federal, al día de hoy, en México se han confirmado 12 casos positivos, ninguno de ellos en Oaxaca, sin embargo, es indispensable mantener las medidas de prevención tanto en el hogar, oficina, escuela y lugares públicos, agregó.

El funcionario subrayó que la participación activa de la población, es indispensable para la mitigación de casos, por lo que exhortó a reforzar las acciones como: el lavado las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70%.

Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo, no tocarse la cara, nariz, boca y los ojos con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común.

