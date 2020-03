Pese a reducción del precio de gasolina en otras ciudades, Tuxtepec se mantiene

-Hasta el momento los encargados de las gasolineras desconocen si habrá ajustes en el precio.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que se está dando a conocer que en algunas ciudades del país, pero sobre todo en la región de la Cuenca del Papaloapan el precio de la gasolina y diesel ha reducido su costo hasta 4 pesos, en Tuxtepec las empresas distribuidoras de combustible, mantiene el precio de la gasolina estabilizado como ha venido costando en los últimos meses.

A pesar de que los encargados de las gasolineras, han dicho que desconocen si habrá ajustes o no en las próximas horas o día, comentaron que no ha habido información de parte de los empresarios en torno a esta situación, lo cierto es que los conductores de vehículos, señalaron que es injusto que en esta ciudad no haya bajado el precio de la gasolina.

Manifiestan que esta situación ha ocasionado que el servicio público haya incrementado el costo del pasaje, afectando siempre al usuario, por lo que espera que el precio de combustible en esta región pueda bajar su precio pero sobre todo estabilizarlo, ya que sería beneficio para todos pero especialmente para los del servicio público.

Así también algunos taxistas, comentaron que lo que sucede en Oaxaca donde la gasolina no baja, debido a cuestiones políticas, pues dijeron que en el Estado gobierna un partido diferente al del Gobierno Federal y no existe presión alguna para que el costo del combustible esté al parejo que en otros lugares.

Así mismo, comentó que la estabilidad del precio del combustible a un alto costo si les está afectando como conductor a pesar del incremento de las tarifas, por lo que espera que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador meta la mano en este asunto, para que Oaxaca y la Cuenca tenga un precio más justo por la gasolina.

Algunas personas manifestaron su molestia luego de que en las redes sociales, usuarios publicaron fotos donde algunas gasolineras del estado de Veracruz están vendiendo la gasolina magna hasta en 15 pesos con fracción de centavos, mientras que en Tuxtepec, la misma gasolina roza los 20 pesos, situación que ha generado descontento entre los conductores de vehículos de automotor.

