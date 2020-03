PC a la caza del cocodrilo en laguna de Tuxtepec, fallaron en el último intento

-Piden a la población avisarles en caso de que lo vean una vez más

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Protección Civil en el municipio (PC) en Tuxtepec José de Jesús Villalobos, señaló que tienen el reporte de un reptil que vive en la laguna de la colonia Adolfo López Mateos, y en el último intento de capturarlo, fallaron.

Explicó que los ciudadanos les habían reportado de un cocodrilo en la laguna, por lo que decidieron acudir la noche de este miércoles a capturarlo, sin embargo a pesar de los intentos les fue imposible.

Pidió a los vecinos, en caso de que lo vean, que les avisen y se alejen para que no los vaya a lastimar, y así ellos con personas que tengan conocimiento sobre estos animales, lo capturen para que sea reubicado en un lugar que no represente un peligro para los ciudadanos.

Hasta el momento, es el único caso que les han reportado, sin embargo algunos vecinos de la colonia La Moderna, también en redes sociales habían reportado la presencia de cocodrilos en el arroyo San Jacinto, a la altura de la sección Los Manguitos.

Y es que en redes sociales empezó a circular un video en donde habitantes de la colonia Adolfo López Mateos, dieron a conocer que en una laguna había un cocodrilo, y que en ocasiones rondaba por las viviendas, e hicieron un llamado a PC para que los tendieran.

