Huatulco: Mil quinientas toneladas de cemento cayeron al fondo del mar

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México, adscrito al Sector Naval de Huatulco, rescató esta madrugada a 12 personas que se encontraban a bordo del buque de carga “Dubán”, el cual presentó una inundación en su cuarto de máquinas.

realpolitik.com

Pese a los esfuerzos que realizó la Marina, el buque se hundió a una distancia de 13 millas náuticas (24.07 kilómetros) aproximadamente, al sureste de el puerto de Huatulco, Oaxaca.

El buque “Dubán”, con bandera de la República Togo, África, navegaba con destino al puerto de Manzanillo, Colima, con una carga de 1,500 toneladas de cemento, pidió auxilio para que fueran rescatadas las 12 personas a bordo originarias de Nicaragua, Perú, Honduras, Panamá y Tanzania.

La SEMAR activó el plan local de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas (PNC) con personal, equipo y unidades de la Armada de México para atender y contener el posible derrame de hidrocarburos en la mar.

Con el apoyo de la Capitanía de Puerto de Huatulco y del Instituto Nacional de Migración se le proporcionó trato humanitario a los náufragos, quienes se encuentran en buen estado de salud y una vez que concluyan las debidas diligencias retornarán a su países de origen.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario