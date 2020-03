Exhorta IEEPO a reforzar en las escuelas las medidas preventivas de salud

-La implementación de los protocolos de salud permitirá prevenir contagios por enfermedades respiratorias

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de marzo de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), exhorta a los planteles educativos de nivel básico en la entidad a reforzar las medidas sanitarias recomendadas por las Secretarías de Salud de los gobiernos federal y estatal, para prevenir padecimientos respiratorios.

Siguiendo los lineamientos del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del organismo, Francisco Ángel Villarreal, destacó la importancia de atender los protocolos correspondientes para prevenir contagios entre los estudiantes, docentes y personal educativo de preescolar, primaria, secundaria y educación normal, en sus diferentes modalidades.

Este miércoles 11 de marzo, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, luego de un conversatorio con 70 ministros de educación convocada por la UNESCO, señaló que actualmente las medidas que se están tomando en las escuelas ante el coronavirus COVID-19 se basan en la prevención.

Como parte de los protocolos a seguir en esta primera fase de prevención, Moctezuma Barragán mencionó reglas básicas como el lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o con gel a base de alcohol, por lo menos al 70%.

Asimismo, pidió mantener limpias las áreas de uso común en las escuelas, como barandales, escritorios, mesas y sillas, e impulsar un nuevo saludo en la comunidad escolar en el que no sea necesario el contacto físico entre las personas.

El saludo más adecuado sería llevarse la mano al corazón y al mismo tiempo hacer una reverencia como muestra de respeto, que además tiene antecedentes de nuestros pueblos originarios.

Por otra parte, se recomienda cubrirse la boca con un pañuelo o con el ángulo interno del brazo al toser o estornudar y no tocarse la cara con las manos sucias.

Otra medida que debe tomarse en cuenta, es establecer un filtro familiar, entre madres, padres de familia y tutores, para identificar en sus hijos y todos los miembros del hogar, síntomas de infecciones respiratorias como fiebre, tos, dolor de garganta o escurrimiento nasal abundante y de esta manera reciban atención médica oportuna.

De presentarse estas sintomatologías es recomendable no enviar a los niños a la escuela y acudir a la unidad de salud más cercana. Para mayor información puede consultar las redes sociales del Instituto, la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo/ o comunicarse al 800 4 33 7615.

