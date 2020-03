Entrega Congreso, a 5 mujeres destacadas, la Medalla “Juana Catalina Romero Egaña”

-La presea, en el marco del Día Internacional de la Mujer, es una justa distinción hacia quienes aportan su esfuerzo en beneficio de la comunidad: Horacio Sosa

-Reconocen a Gladys Reyes Macedo, Victoria Eugenia Chagoya Hazas, Aleida Ruiz Sosa, Ana Lila Downs Sánchez y Rosa Bertha Simón Sánchez.

-La representación popular distingue la entrega diaria de todas las mujeres que aportan su esfuerzo a nuestra sociedad: diputada Elim Antonio Aquino.

San Raymundo Jalpan, Oax., a 11 de marzo de 2020.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Congreso Local reconoció en Sesión Solemne, a cinco mujeres con la medalla “Juana Catalina Romero Egaña”, por su labor distinguida en las categorías: Mujer innovadora y emprendedora, Mujer en la ciencia y la tecnología, Mujer en la cultura, Mujer que promueve acciones sociales, y Mujer en la vida comunitaria. Por su destacado actuar social a favor de Oaxaca, se les entregó medalla y diploma a Gladys Reyes Macedo, Victoria Eugenia Chagoya Hazas, Aleida Ruiz Sosa, Ana Lila Downs Sánchez y Rosa Bertha Simón Sánchez.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Horacio Sosa Villavicencio, destacó que esto es una justa distinción hacia quienes aportan su esfuerzo en beneficio de la comunidad. En este marco, convocó a las instancias gubernamentales y de impartición de justicia, a garantizar una vida libre de violencia hacia ese sector de la población que, estadísticamente, es la mayoría.

La legisladora Elim Antonio Aquino, indicó que, en su primera edición, la representación popular reconoce la entrega diaria de todas las mujeres que desde cualquier espacio aportan su esfuerzo y dedicación a mejorar las condiciones de la sociedad en su conjunto. Urgió a la necesidad de que las instancias de gobierno atiendan, de manera frontal, la discriminación de mujeres indígenas, quienes, además, padecen violencia en sus hogares.

A su vez, el diputado Jorge Villacaña Jiménez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, celebró este acto para lograr el empoderamiento de las mujeres y la consecución de la igualdad de género. Afirmó, que la LXIV Legislatura, es un ejemplo de igualdad de género, al estar conformada en su mayoría por mujeres: 23 diputadas y 19 legisladores.

Por lo que pidió congruencia a los actores políticos y de la iniciativa privada para que sus pronunciamientos públicos a favor de la equidad de género y de igualdad de oportunidades, sean una realidad en la práctica.

En la categoría Mujer innovadora y emprendedora, fue distinguida la bióloga y maestra en Ciencias, Gladys Reyes Macedo, quien ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por su labor de protección al medio ambiente con un sentido comunitario, así como por proyectos como el de conservación de la guacamaya verde en la reserva de la biósfera Tehuacán-Cuicatlán, también en San Pedro Jocotipac. Asimismo, por la recuperación de especies en riesgo como el pino blanco, el loro Corona Blanca, y su desempeño incansable en la difusión, promoción y preservación de la vida silvestre, mediante artículos informativos.

En el rubro de Mujer en la ciencia y tecnología, la galardonada fue Victoria Eugenia Chagoya Hazas, farmacéutica bióloga, egresada de la UNAM, investigadora independiente y fundadora del Instituto de Fisiología Celular. Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en más de 100 artículos de revistas internacionales y diversas referencias por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La joven Aleida Ruiz Sosa, con apenas 14 años de edad, fue galardonada como Mujer en la cultura, debido a su desempeño en el Ballet Clásico, disciplina que ha compartido en escenarios teatrales. Asimismo, ha contribuido con actividades recreativas para liberar emociones dirigidas a niños con cáncer en estados como Sonora, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Yucatán. También, ha ejecutado el arte dancístico en casas hogar en las ciudades de México y Oaxaca de Juárez. El año pasado, impartió el taller de ballet y acondicionamiento físico en el Centro de Reinserción Social de Tanivet, Tlacolula, dirigido a las reclusas y a sus hijos.

Mientras que la soprano mixe, María Reyna, recibió en representación de la cantante Ana Lila Downs Sánchez, la presea en la categoría de Mujer que promueve acciones sociales, por su activismo y labor social por promover acciones a favor de los derechos humanos de las mujeres indígenas como el programa de becas educativas “Guadalupe Musalem”, entre otras actividades.

Finalmente, Rosa Bertha Simón Sánchez, recibió la medalla en la categoría Mujer en la vida comunitaria, por su labor al impartir seminarios de gobernanza con perspectiva de género en municipios regidos por sistema normativo indígenas. Originaria de San Bartolo Coyotepec, concluyó el nivel de Maestría en Estudios de la Mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, además de la licenciatura en Sociología por la Universidad “José Vasconcelos” de Oaxaca. Actualmente imparte talleres de literatura y poesía a niñas y niños en esta población de los Valles Centrales.

La presea “Juana Catalina Romero Egaña”, materializada en una pieza de plata elaborada por orfebres de Taxco, Guerrero, se instituyó el pasado 12 de febrero mediante el Decreto 1450 emitido por esta Legislatura en el que se convoca a reconocer la labor de las oaxaqueñas, y rememora a la figura de la educadora Juana Catalina Romero Egaña (1837-1915), quien promovió fuertemente la educación de niñas y niños en Santo Domingo Tehuantepec. Estableció dos escuelas y financió los gastos para las personas encargadas de la labor educativa.

Igualmente, procuró los medios para la atención médica, pago de profesionales de la salud e insumos, durante la epidemia de viruela que azotó al Istmo de Tehuantepec en 1904. En la premiación, asistieron las 23 mujeres que fueron inscritas en la convocatoria y quienes recibieron un reconocimiento por parte del Poder Legislativo.

Entre las características de la medalla de plata .999 Ley, consta de dos caras, en el anverso esta acuñado el logotipo de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca y al reverso el nombre de Juana Catalina Romero Egaña en relieve y con listón de seda y con un diámetro de cinco centímetros con un peso de 54.3 gramos.

Al inicio de la ceremonia, celebrada en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, se guardó un minuto de silencio, en memoria de la magistrada Leonor Galván Cortes, quien falleciera este 10 de marzo. En su trayectoria se destaca su último cargo como presidenta de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.

A la Sesión Solemne asistieron el secretario de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud, y la magistrada Gregoria Hortensia Castellanos Chávez, integrante de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal, representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, respectivamente. Así como, Juan Pablo Guzmán Collado, secretario de Economía; José Bernardo Rodríguez Alamilla, Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y Ana Isabel Vásquez Colmenares, titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, entre otros.

